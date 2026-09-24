Federer sceglie Sinner: “È stato il migliore prima dei problemi fisici, il ranking lo testimonia”

Durante il media day della Laver Cup 2026 ha parlato anche Roger Federer, co-fondatore e figura di riferimento dell’evento. L’ex numero uno del mondo e 20 volte campione slam è stato interpellato sulla chiacchiera della settimana, un’indagine su chi sia davvero il miglior giocatore del mondo in questo momento.

La domanda posta a Roger fa seguito alle risposte al medesimo quesito di Carlos Alcaraz, che ha affermato essere Alexander Zverev il migliore del mondo in questa fase di stagione, e dello stesso tedesco che, vincitore di due degli ultimi tre Grand Slam giocati (Roland Garros e US Open), ha preferito non auto-candidarsi. Ma Federer ha un’altra risposta in mente: “Forse direi Jannik Sinner, per il dominio che ha esercitato sui Masters 1000. Ha giocato alla grande prima del suo infortunio”.

Il picco

“Quanto è importante la salute fisica per i suoi risultati? Quando è sceso in campo, è stato il migliore, e il ranking lo conferma“. Il numero uno del mondo è effettivamente ancora in controllo della vetta della classifica, ma non può sedersi sugli allori: Zverev lo ha scavalcato nella Race to Turin 2026 (la classifica stagionale), a dimostrazione del fatto che se Sinner non torna a macinare punti come è abituato, il tedesco, a questo ritmo, potrebbe scalzarlo entro fine stagione.

Il dibattito

Per Roger non ci sono però certezze: “Secondo me è una questione aperta, ma guardando l’anno che ha avuto Sinner, direi che è davvero molto difficile da battere”.

Federer sa che bisogna includere nella conversazione almeno Alcaraz: “Sappiamo che quando Carlos è al suo meglio potrebbe essere proprio lui il migliore in giro, e penso lo sappia”. Qualche parola anche su Zverev: “Sascha è diventato finalmente quello che ci auguravamo, un campione Slam. Si potrebbe anche dire in questo momento, se ci fosse un match-up tra Zverev e gli altri due, sarebbe lui il favorito”.