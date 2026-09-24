BJK Cup 2026: ancora decisive Errani/Paolini, Cina eliminata e Italia in semifinale

Fantastiche Sara Errani e Jasmine Paolini. Dopo una battaglia di 2 ore e 14 minuti, le azzurre battono la coppia formata da Hanyu Guo e Xinyu Jiang con il punteggio di 6-3 5-7 6-3 e permettono all’Italia di superare la Cina e staccare il pass per la semifinale della Billie Jean King Cup 2026. Proprio come accaduto nei quarti di finale dell’edizione del 2024 contro il Giappone, l’emiliana e la toscana vincono il doppio decisivo e per il quarto anno consecutivo si giocheranno l’accesso all’ultimo atto della massima competizione femminile per nazionali.

Grande prova di carattere da parte di Sara e ‘Jas’ che riescono a chiudere il tie contro le asiatiche, cominciato nel peggiore dei modi con la sconfitta della marchigiana Elisabetta Cocciaretto per mano di Shuai Zhang. Nonostante l’ottimo livello mostrato dalle specialiste Guo e Jiang, capaci di rialzare la testa nel secondo set, le italiane si dimostrano superiori nel parziale decisivo riuscendo a gestire la pressione e i momenti di difficoltà. Sul 3-3, appena dopo aver subito il break, l’emiliana e la toscana accelerano e non concedono più nulla alle avversarie, strappandole il servizio per due turni di fila.

Per il secondo anno di fila, in semifinale la nazionale di Tathiana Garbin affronterà l’Ucraina, uscita indenne dal tie con il Belgio per 2-1. Nel 2025, Cocciaretto perse il primo punto contro Marta Kostyuk, poi recuperato da Jasmine nel match con Elina Svitolina. Anche in quell’occasione furono decisive Errani/Paolini che sconfissero in due set Kichenok/Kostyuk.