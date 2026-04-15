ATP 500 Monaco 2026: Darderi cede in rimonta a Kopriva. Sfuma il derby con Cobolli

Non ci sarà un derby a tinte azzurre nei quarti di finale dell’ATP 500 di Monaco di Baviera 2026. Luciano Darderi è stato infatti sconfitto in rimonta dal ceco Vit Kopriva, numero 77 del ranking, e non è riuscito a raggiungere Flavio Cobolli. Ko molto doloroso per l’italo-argentino, avanti di set e break prima di cedere con il punteggio di 2-6 6-4 6-1 in due ore di gioco. Particolarmente grave il crollo nel terzo parziale, in cui Darderi non ha quasi opposto resistenza e solamente grazie a un sussulto d’orgoglio nel finale ha evitato il bagel.

Prosegue dunque il momento complicato del numero 21 del mondo, il quale sembra essere rimasto con la testa a Santiago. Dopo il trionfo in Cile, ha subito due premature sconfitte tra Indian Wells e Miami, non ha difeso il titolo a Marrakech – battuto in semifinale da Marco Trungelliti – e ha ceduto di schianto anche a Monte-Carlo, contro Hubert Hurkacz, sempre crollando nel parziale decisivo. La vittoria all’esordio contro Zhizhen Zhang – seppur complicandosi la vita dopo essere stato avanti set e break – sembrava potergli ridare fiducia, invece ha subito un’altra battuta d’arresto e arriverà come peggio non potrebbe a due appuntamenti importanti come i Masters 1000 di Madrid e Roma.