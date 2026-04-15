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ATP 500 Monaco 2026: Cobolli ai quarti, Bergs ko in due set

By Tommaso de Laurentiis
2 Min Read
Flavio Cobolli al Kooyong Classic nel 2026
Flavio Cobolli - Foto Alexander Bogatyrev / SOP/SIPA

Flavio Cobolli accede ai quarti di finale dell’ATP 500 di Monaco di Baviera 2026. Il romano, quarta forza del seeding, bissa il successo all’esordio con il tedesco Dedura (n.258 ATP) e liquida in due set Zizou Bergs (n.40 ATP) difendendo il risultato dell’edizione 2025 del BMW Open. 6-2 6-3, in un’ora e 14 minuti di gioco, il punteggio in favore dell’azzurro, autore di una prestazione solida (una sola palla break concessa) e aiutato da una versione troppo fallosa del 26enne belga (8 vincenti e 28 errori gratuiti). “Non ho giocato bene al primo turno, quest’anno ho perso tante partite perché il mio tennis o la mia concentrazione non erano buoni. Ho parlato con il mio team e oggi ho giocato molto meglio rispetto al primo turno. Penso di essere pronto per i quarti. Non è facile controllare i colpi qui, perché la pallina salta tanto ed è difficile trovare le misure”, le parole, nell’intervista in campo, del numero 16 del mondo, che ottiene il terzo successo in quattro confronti contro Bergs.

Cobolli torna a vincere partite consecutive, dopo gli scarsi risultati ottenuti tra Sunshine Double e Masters 1000 di Monte-Carlo, e centra il terzo quarto di finale nel 2026: per gli altri due bisogna tornare all’ATP 250 di Delray Beach (ko in semifinale con Sebastian Korda) e all’ATP 500 di Acapulco, vinto battendo in finale Frances Tiafoe. Il romano sfata il tabù Belgio – sconfitto nel Masters 1000 di Monte-Carlo di Alexander Blockx e nel Masters 1000 di Miami da Raphael Collignon – e si giocherà un posto in semifinale con il vincente della sfida tra Luciano Darderi, testa di serie numero 6, e Vit Kopriva (n.77 ATP).

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