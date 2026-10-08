Sinner, un 2026 incompleto ma dominante: oltre il 90% di vittorie

Nonostante l’infortunio che ne ha troncato la stagione a metà, Jannik Sinner concluderà il 2026 con la quinta miglior percentuale di vittorie dell’Era Open. Forte delle 44 vittorie e 3 sconfitte maturate dal primo turno dell’Australian Open alla finale di Wimbledon, il classe 2001 raggiunge il 93.6% di vittorie.

La Top 5 di tutti i tempi al momento è la seguente:

John McEnroe – 96.5% (1984) Jimmy Connors – 95.6% (1974) Roger Federer – 95.3% (2005) Roger Federer – 94.8% (2006) Jannik Sinner – 93.6% (2026)

Se è vero che il 2026 di Sinner è stato disputato per metà a causa dei guai fisici al ginocchio, è altrettanto vero che il livello mostrato fino a Wimbledon avrebbe difficilmente lasciato presagire un crollo verticale delle sue prestazioni. Magari non avrebbe superato il 93.3% di Bjorn Borg nella stagione 1979 e non sarebbe entrato in Top 5, ma il rendimento rimane significativo. Basti pensare che Rafa Nadal nel 2018, con uno score simile di 45-4 si fermò al 91.8%.

Sinner diventa anche il quinto giocatore della storia a concludere almeno tre stagioni consecutive sopra al 90% di vittorie dopo Borg (1977-1980), Connors (1974-1976), Ivan Lendl (1985-1987) e Federer (2004-2006). Nel complesso, il biennio 2025-2026 vede Sinner a quota 102 vittorie e 9 sconfitte (91.9%) contro il bilancio di 131-12 (91.6%) del periodo 2024-2025. Dati che, con l’inevitabile limite di un 2026 interrotto sul più bello, testimoniano una costanza di rendimento non indifferente del tennista azzurro.

I punti interrogativi sul 2026 rimangono tanti, ma i meriti di Sinner sono altrettanti. Non si può sapere cosa sarebbe successo senza l’infortunio di Carlos Alcaraz, così come non si può sapere con quale rendimento si sarebbe conclusa la stagione dell’italiano. D’altro canto, lo sport non vive di “se”, “ma” e condizionali. L’anno di Sinner è più breve del previsto stato breve, ma estremamente proficuo.