Sinner a cena con il team: cresce l’attesa per il rientro (FOTO)

Jannik Sinner prosegue il proprio recupero dalla tendinopatia extra-articolare al ginocchio destro che lo ha tenuto lontano dai campi da tennis per qualche tempo, costringendolo a saltare tutta la tournée nordamericana (Masters 1000 di Montreal e Cincinnati, US Open). Tra la ripresa degli allenamenti in campo e le cure che proseguono al J-Medical di Torino, l’attuale numero 1 al mondo si è concesso una pausa con parte del proprio team presso un ristorante torinese. Lo scatto, postato dal locale sui propri social, è diventato virale e si nota l’assenza di Simone Vagnozzi e Darren Cahill.

Tuttavia non si tratterebbe di niente di allarmante: l’italiano, infatti, ha svolto una prova in campo presso lo Stampa Sporting di Torino nei giorni scorsi e risulta regolarmente iscritto all’ATP 500 di Pechino in programma dal 30 settembre al 6 ottobre. Si tratta di un torneo che Sinner disputa ininterrottamente da quando è stato re-inserito nel calendario dopo il Covid-19 e in cui ha vinto due volte (2023 e 2025), perdendo invece la finale del 2024 contro Carlos Alcaraz. Dunque tra cure, campo, una visita al Gran Premio di Monza e una cena con il proprio team, prosegue il conto alla rovescia per rivedere in campo Sinner.