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ATP 500 Queen’s 2026, rinviata per oscurità Mpetshi Perricard-Moutet

Redazione
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Corentin Moutet in Coppa Davis 2025
Corentin Moutet - Foto Getty Images for ITF

Rinviato l’ultimo match in programma all’ATP 500 di Queen’s 2026 nella giornata di lunedì 15 giugno. La fine della partita tra Mpetshi Perricard e Moutet è stata posticipata alla giornata di martedì 16 giugno a causa dell’oscurità che non consente il prosieguo del gioco. Si ripartirà dal punteggio di 6-7(5) 6-4 2-1 in favore di Moutet, senza break.

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