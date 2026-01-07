United Cup 2026: Stati Uniti e Svizzera in semifinale

Gli Stati Uniti sono la prima nazione qualificata per le semifinali della United Cup 2026. La nazionale guidata da Michael Russell si è imposta per 2-1 nel tie contro la Grecia. Grande protagonista Coco Gauff che nel primo singolare supera Maria Sakkari col punteggio di 6-3 6-2 e nel doppio misto, giocato in coppia con Christian Harrison, porta alla propria nazione il punto decisivo nella sfida contro Stefanos Tsitsipas e Maria Sakkari vinta in rimonta con lo score di 4-6 6-4 10-8. Nel mezzo, la vittoria di Stefanos Tsitsipas ai danni di Taylor Fritz per 6-4 7-5 che consegna il punto della provvisoria parità agli ellenici eliminati dalla competizione.

Semifinale raggiunta anche dalla Svizzera, che supera l’Argentina per 2-1. Decisivo il doppio misto vinto dalla coppia Belinda Bencic-Jakub Paul contro Guido Andreozzi-Maria Carle con il punteggio di 6-3 6-3, in un match controllato senza grandi insidie dagli elvetici. Il tie era cominciato con il singolare femminile che aveva visto la numero uno del tennis svizzero prevalere con un doppio 6-2 su Solana Sierra in un’ora e diciassette minuti, con Bencic che aveva concesso solo 3 palle break all’avversaria. Era stato Sebastián Báez a pareggiare momentaneamente i conti per la sua nazionale con la vittoria per 6-4 7-5 sul tre volte campione Slam Stan Wawrinka, in una partita decisa da un break per set da parte dell’argentino.

UNITED CUP 2026 – LE SEMIFINALI

A sfidare gli USA per un posto in finale di United Cup 2026, Australia o Polonia. Le due nazionali scenderanno in campo l’una contro l’altra nella giornata del 9 gennaio.

Nell’altra semifinale, La Svizzera attenderà la vincente del tie tra Belgio e Repubblica Ceca, in programma il giorno 8 gennaio.