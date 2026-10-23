Cobolli rimonta Nakashima e vola in semifinale a Lione

Flavio Cobolli conquista la semifinale dell’ATP 250 di Lione superando Brandon Nakashima al termine di una partita combattuta, con il risultato di 4-6, 6-4, 6-4.

Lo statunitense parte meglio e si aggiudica il primo set per 6-4, mettendo in mostra un servizio particolarmente efficace. Il romano, prima testa di serie del torneo, è costretto a inseguire, ma reagisce nel secondo parziale, riuscendo a rimontare e a riportare l’incontro in parità. Una risposta importante per l’azzurro, bravo a rimanere in partita dopo aver ceduto il primo set.

Nakashima si affida soprattutto alla battuta, con la quale riesce a mettere sotto pressione il tennista italiano. Gli ace dello statunitense sono ben 13, contro i soli 3 messi a segno da Cobolli. Il classe 2002 tuttavia, trova le risorse per cambiare l’inerzia dell’incontro nel secondo set e sfruttare le difficoltà dell’avversario. I numeri del match evidenziano la difficoltà anche nelle seconde di servizio, Cobolli conquista poco meno del 60% dei punti giocati con la seconda, mentre Nakashima si ferma poco sopra il 30%. Dopo un primo set favorevole all’americano, la reazione dell’azzurro gli permette di completare la rimonta nel set decisivo.

Il successo assume un peso importante anche in chiave Race. Grazie alla vittoria nei quarti di finale, Cobolli aggiunge altri 50 punti al proprio bottino e sale a quota 3.640 punti nella classifica stagionale. Il romano prosegue così la propria corsa verso le ATP Finals, con l’obiettivo di chiudere la stagione tra i migliori otto giocatori del circuito.

La corsa alle ATP Finals, però, è ancora aperta e il calendario offre diverse occasioni per accumulare punti: dopo gli ultimi appuntamenti della settimana ad Almaty, Bruxelles e Lione, resteranno i tornei ATP 500 di Vienna e Basilea, prima del Masters 1000 di Parigi. Per Cobolli non sarà quindi possibile ottenere già in Francia la certezza matematica della qualificazione, ma il risultato raggiunto gli consente di guardare con fiducia ai prossimi impegni.