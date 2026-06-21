Qualificazioni Wimbledon 2026: Pellegrino cerca il main draw, esordio con Clarke

Andrea Pellegrino cerca il tabellone principale di Wimbledon 2026. Il tennista pugliese, 17ª testa di serie del seeding, aprirà la caccia al main draw contro il britannico Jay Clarke (n.250 ATP). Esordio per nulla scontato per il numero 133 del mondo, con Clarke che – da buon inglese – sui prati di casa fornirà subito una prova complicata a Pellegrino, che sui campi rapidi non si trova particolarmente a suo agio. In caso di successo, l’azzurro se la vedrà con il vincente del match tra lo statunitense Tristan Boyer, buon giocatore da Challenger su cemento, e il terraiolo argentino Genaro Alberto Olivieri. Nell’eventuale finale Pellegrino incontrerebbe uno tra lo spagnolo Pablo Llamas Ruiz, testa di serie numero 7, il francese Den Added, il belga Gilles Arnaud Bailly e lo spagnolo Pol Martin Tiffon.
Lo slot di Pellegrino
(7) Llamas Ruiz vs Added
Bailly vs Martin Tiffon
Boyer vs Olivieri
Clarke vs (17) Pellegrino