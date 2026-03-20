Masters 1000 Miami 2026, la pioggia fa slittare l’inizio dei match di venerdì 20 marzo: gli aggiornamenti

Proseguono i problemi legati alle condizioni climatiche avverse nel Masters 1000 di Miami 2026. La giornata di venerdì 20 marzo, la seconda del main draw a livello maschile, avrebbe dovuto avere inizio sui campi esterni alle 15.00 ore italiane, invece a causa di una leggera pioggia e dei campi non ancora pronti gli incontri sono stati posticipati. Seguiranno aggiornamenti.
AGGIORNAMENTO 16.15 – Non si giocherà prima delle 17:30.
AGGIORNAMENTO 15.50 – I match erano cominciato, ma ha ripreso a piovere. Previsto uno stop di circa 25-40 minuti.
AGGIORNAMENTO 15.30 – Giocatori in campo: dovrebbe essere tutto pronto per l’inizio.
AGGIORNAMENTO 15.00 – I match non inizieranno prima delle ore 15.30.