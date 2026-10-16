Masters 1000 Shanghai 2026: programma, orari e ordine di gioco sabato 17 ottobre con Zverev

Tempo di semifinali al Masters 1000 di Shanghai 2026 nella giornata di sabato 17 ottobre. Alexander Zverev affronterà la sorpresa del torneo Alejandro Davidovich Fokina per un posto in finale. La Spagna sarà protagonista anche della seconda semifinale: Rafa Jodar attende il vincente del quarto di finale tra Daniil Medvedev e Tommy Paul. Di seguito il programma completo di sabato 17 ottobre a Shanghai.
Il programma di sabato 17
Stadium Court
Non prima delle 10:30 – (1) Zverev vs (25) Davidovich Fokina
Non prima delle 13:00 – (12) Jodar vs (5) Medvedev/ (15) Paul