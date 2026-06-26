Wimbledon 2026, il ritorno di Serena Williams: ecco il tabellone

Il sorteggio di Wimbledon 2026 ha delineato un percorso tutt’altro che semplice per Serena Williams, al ritorno nel tabellone principale dello Slam londinese e in singolare dopo quasi 4 anni. L’americana, che debutterà contro l’australiana Maya Joint, potrebbe ritrovarsi fin dai primi turni davanti avversarie di altissimo livello in un cammino che, almeno sulla carta, si complica progressivamente.
Dopo l’esordio, al secondo turno Serena potrebbe affrontare una tra Alexandra Eala e Renata Zarazua. Il primo vero ostacolo di peso arriverebbe però al terzo turno, dove l’attenderebbe una possibile sfida contro Iga Swiatek, oppure Karolina Pliskova.
Superato questo scoglio, gli ottavi di finale potrebbero regalarle un confronto con Jasmine Paolini o Clara Tauson, mentre nei quarti di finale il livello si alzerebbe ulteriormente con una tra Elina Svitolina, Marta Kostyuk e Donna Vekic.
Anche l’eventuale semifinale non concederebbe tregua: nella parte alta del tabellone figurano infatti Elena Rybakina, Madison Keys e Amanda Anisimova, tutte possibili avversarie per un posto nell’ultimo atto.
Solo in finale, infine, Serena potrebbe incrociare una delle principali favorite per il titolo: Aryna Sabalenka guida infatti la parte alta di tabellone, insieme a Jessica Pegula e Mirra Andreeva.