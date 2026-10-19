Banca Mediolanum Florence Open, Samuele Pieri brilla in casa

Un’occasione speciale, nel circolo in cui si allena e nel momento migliore della sua carriera. Samuele Pieri ha sfruttato al meglio la wild card ricevuta dagli organizzatori del Banca Mediolanum Florence Open, conquistando il primo successo italiano nel tabellone principale del nuovo ATP Challenger 50. Sul Centrale del Match Ball Firenze Country Club, il ventiquattrenne toscano ha superato lo spagnolo Miguel Damas al termine di una battaglia durata oltre due ore e mezza, imponendosi per 6-4 3-6 6-2.

Dopo essersi aggiudicato il primo set, Pieri ha ceduto il secondo, ma nel parziale decisivo ha trovato lo spunto vincente dal 2-2, infilando quattro game consecutivi e regalando una soddisfazione al pubblico di casa. Per il fiorentino, originario di San Piero a Sieve, si tratta di un’altra importante conferma dopo il primo titolo ATP Challenger conquistato appena quindici giorni fa a Bari. Al secondo turno affronterà il vincente della sfida tra l’austriaco Sandro Kopp e il ligure Gianluca Cadenasso, reduce dal successo in un torneo della stessa categoria a San Gregorio di Catania.

La prima giornata del main draw ha riservato anche una sorpresa importante: l’eliminazione della prima testa di serie, il ceco Zdenek Kolar. A batterlo è stato il ravennate Federico Bondioli, classe 2005, capace di rimontare dopo aver perso il primo set e di imporsi con il punteggio di 4-6 6-3 6-2. Dopo aver resistito alle difficoltà iniziali, l’azzurro ha trovato il break decisivo nel secondo parziale, prendendo progressivamente il controllo dell’incontro.

Al secondo turno Bondioli affronterà il connazionale Francesco Forti, che ha superato il ceco Jonas Forejtek per 6-2 7-6. Il derby romagnolo garantirà così la presenza di almeno un italiano nei quarti di finale.

Non è riuscito invece a proseguire il proprio cammino Franco Agamenone, sconfitto dall’olandese Max Houkes per 7-6 5-7 6-1. È stato interrotto per oscurità, invece, il derby tra Michele Ribecai e Jacopo Vasamì: il romano si era aggiudicato il primo set per 6-4, prima della reazione del lucchese, che ha pareggiato i conti con un netto 6-0. L’incontro riprenderà martedì dal terzo set.

La giornata di martedì proporrà, con ingresso gratuito dalle ore 10, gli undici incontri ancora da disputare del primo turno, con altri sei italiani in campo. Tra questi ci sarà Pierluigi Basile, diciannovenne pugliese che ha completato con successo il percorso nelle qualificazioni battendo il kazako Dmitry Popko per 6-4 7-6. Al debutto nel tabellone principale affronterà lo spagnolo Alex Marti Pujolras.

Sul Centrale sono attesi anche i due italiani accreditati di una testa di serie: Gianluca Cadenasso sfiderà l’austriaco Sandro Kopp, mentre il campano Lorenzo Giustino chiuderà il programma contro il qualificato bulgaro Yanaki Milev. Il Banca Mediolanum Florence Open si prepara così a vivere una nuova giornata di tennis, con diversi azzurri ancora in corsa e la possibilità di ulteriori sorprese.