Il torinese Lavagno sorprende Darderi: “Una vittoria speciale”. Avanti Bonadio, fuori Passaro

Inizialmente, al Piemonte Open Intesa Sanpaolo – evento premium della neonata categoria ATP Challenger 175 – Edoardo Lavagno avrebbe dovuto giocare le qualificazioni. Poi, domenica si è liberata una wild card per il tabellone principale, il torinese l’ha accettata più che volentieri e all’indomani l’ha sfruttata alla grandissima, regalandosi nel derby contro Luciano Darderi la più importante vittoria della sua carriera. Dopo 1 ora e 41 minuti di battaglia, il tabellone luminoso del Centrale del Circolo della Stampa Sporting recitava 7-5 6-3 per il 24enne numero 357 della classifica Atp, capace di imporre il suo tennis mancino contro un avversario molto più abituato a giocare a certi livelli. Eppure, di differenza non se n’è vista: anzi, dopo aver recuperato un break di svantaggio nelle prime fasi, la partita l’ha fatta Lavagno, più brillante del rivale e soprattutto più freddo nei momenti decisivi, fino a meritarsi l’applauso dei presenti, i complimenti dei colleghi e l’abbraccio della mamma all’uscita dal campo. “Per me – ha detto il giocatore allenato dal valdostano Laurent Bondaz – è una vittoria dal sapore speciale. Allo Sporting venivo da bambino a vedere il vecchio torneo Challenger (quello disputato dal 2002 al 2011), e già potermi allenare sul Centrale nei giorni scorsi è stata un’emozione. La possibilità di giocare in casa portava con sé un po’ di pressione extra, ma l’ho saputa gestire bene, rimanendo lucido nei momenti difficili e facendo sempre le scelte giuste”.

Al secondo round per il torinese ci sarà mercoledì uno fra il qualificato siciliano Salvatore Caruso e il giapponese Yosuke Watanuki, sesta testa di serie. Indipendentemente da chi sarà l’avversario, sembra una sfida non impossibile per il Lavagno visto lunedì, ma il piemontese tiene i piedi per terra. “Ora mi godo il momento – dice ancora –, senza guardare troppo avanti. Tutto ciò che arriverà è in più”. Nel lunedì del Piemonte Open Intesa Sanpaolo, per l’Italia ha raggiunto il secondo turno anche Riccardo Bonadio, che nell’ultimo incontro di giornata ha vinto con il punteggio di 6-4 6-3 il derby con la wild card Gabriele Piraino. È invece uscito di scena il perugino Francesco Passaro, uno dei giovani più interessanti del movimento italiano, battuto da un giocatore in formissima come il brasiliano Thiago Seyboth Wild, capace di vincere due titoli Challenger fra marzo e aprile. Al secondo turno anche l’argentino Andrea Collarini, che dopo lo stop per pioggia ha completato la rimonta ai danni del ceco Tomas Machac, imponendosi per 4-6 7-5 6-1. Martedì a Torino si parte alle 11, con gli ultimi sei incontri del primo turno del singolare e i primi due match di doppio. In campo ben sei italiani: Napolitano, Gaio, Zeppieri, Cobolli, Mager e Caruso. Ulteriori informazioni sul sito www.piemonteopen.com e sulla pagina Instagram @piemonteopen.

TUTTI I RISULTATI DI GIORNATA

Singolare. Primo turno: Camilo Ugo Carabelli (Arg) b. Nerman Fatic (Bih) 4-6 6-3 6-4, Taro Daniel (Jpn) b. Gijs Brouwer (Ned) 6-4 6-4, Andrea Collarini (Arg) b. Tomas Machac (Cze) 4-6 7-5 6-1, Edoardo Lavagno (Ita) b. Luciano Darderi (Ita) 7-5 6-3, Thiago Seyboth Wild (Bra) b. Francesco Passaro (Ita) 6-2 6-0, Riccardo Bonadio (Ita) b. Gabriele Piraino (Ita) 6-4 6-3.

Qualificazioni. Turno decisivo: Aleksandr Braynin (Ukr) b. Jiri Lehecka (Cze) 4-0 ritiro, Stefano Napolitano (Ita) b. Gianluca Mager (Ita) 6-3 6-2, Salvatore Caruso (Ita) b. Federico Maccari (Ita) 6-3 6-1, Federico Gaio (Ita) b. Andrea Gola (Ita) 6-2 6-3.

IL PIEMONTE OPEN INTESA SANPAOLO DAL VIVO – È ancora possibile acquistare i biglietti per assistere al Piemonte Open Intesa Sanpaolo sulla piattaforma TicketOne (https://www.ticketone.it/artist/piemonte-open-intesa-sanpaolo/), con uno sconto del 20% sul singolo biglietto per i tesserati della FITP.

IL PIEMONTE OPEN INTESA SANPAOLO IN TV – Gli incontri del Piemonte Open Intesa Sanpaolo saranno trasmessi in diretta sul canale della FITP, SuperTennis Tv. Per l’evento verrà utilizzata la tecnologia HbbTV: una funzione, presente sulle Smart TV di recente fabbricazione (e connesse a internet), che al 64 del digitale terrestre permette agli appassionati la visione di canali supplementari “paralleli” a quello principale. Inoltre, le dirette degli incontri saranno disponibili anche sulla piattaforma digitale SuperTenniX.

