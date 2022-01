Exposed media guide: statistiche superflue dall’Australian Open

L. Ercoli

Nato a Roma il 1° luglio 1998, giornalista pubblicista dal 2020, inizia a lavorare per Sportface come caporedattore basket. Negli anni del tesserino segue principalmente la Pallacanestro Varese, squadra della città nel quale è cresciuto. Parallelamente alla palla a spicchi spazia tra molteplici sport, nel 2018 segue da inviato il Mondiale maschile di pallavolo. Nella stagione 2019/2020 commenta le gare di Serie C per Eleven Sports e successivamente torna in rotta di collisione con il suo primo amore, il tennis. Addetto stampa del Challenger di Todi 2021 e contributor editor (rivista e web) per IL Tennis Italiano, copre settimanalmente il circuito maggiore tra conferenze stampa ed approfondimenti.