Tris azzurro in semifinale a Bagnatica

Anche la nona edizione del Trofeo Cpz avrà una finalista italiana. Una tradizione che al Tennis Club Bagnatica si ripete per il quarto anno consecutivo, ed è stata garantita dalla tripletta azzurra negli incontri dei quarti di finale, conquistati da Elisabetta Cocciaretto, Martina Trevisan e Martina Caregaro, nuovamente vittoriosa in un incontro di tre set. La 27enne di Aosta era rimasta in campo la bellezza di sei ore fra primo e secondo turno, con tanto di scalpo della numero uno del seeding Arantxa Rus, e sulle ali dell’entusiasmo l’ha spuntata al set decisivo anche contro la francese Amandine Hesse, settima testa di serie, domata per 6-1 3-6 6-3 allo scoccare delle due ore di gioco. È stato un incontro dai due (o tre) volti: prima dominato dall’azzurra, poi dalla rivale scappata subito sul 4-0 nel secondo set, quindi di nuovo in mano all’italiana. Nel terzo set Martina ha tentato invano un allungo, volando sul 3-1, mentre ce l’ha fatta dal 3-3 in avanti, quando – aiutata da una palla più pesante – è stata brava a gestire meglio della francese le condizioni ventose, fino a garantirsi l’approdo fra le migliori quattro. “Sono contenta – ha detto a caldo –, non solo per la vittoria di oggi, ma perché ho portato a casa tre incontri difficili. Nel primo (contro la tedesca Morderger, ndr) ho giocato piuttosto male, mentre contro la Rus è stata una partita di alto livello per tre set. Idem oggi: ci sono stati meno scambi, ma è stata ugualmente complicata, specie dopo le fatiche di ieri. Fra singolare e doppio ho finito molto tardi, ma sono comunque riuscita ad arrivare pronta e a restare nella partita fino a conquistare la vittoria”.

Quella di domani sarà la sua seconda semifinale di un 2019 in chiaroscuro: nei primi 14 tornei dell’anno non ha mai superato il primo turno nel tabellone principale (vincendo solo qualche match nelle qualificazioni), poi a giugno a Padova ha fatto il colpaccio conquistando il suo primo titolo in un Itf da 25 mila dollari, e da lì le cose sono andate meglio. “A fine maggio – continua la n.354 Wta – ho deciso di cambiare tutto: città, base per gli allenamenti e coach (passando al Tennis Club Milano con l’ex top-100 Alberta Brianti, ndr), e ora sto bene. Ho ritrovato fiducia e serenità”. Il prossimo step può diventare un approdo in finale, che si contenderà sabato con la baby Elisabetta Cocciaretto, nuovamente capace di vincere e convincere. Nei quarti, la vittima della 18enne marchigiana è stata la brasiliana Carolina Alves, sconfitta in un duello in bilico solo nel primo set. La sudamericana è partita meglio scappando sul 4-1, ma non appena l’azzurra le ha preso le misure il match ha cambiato direzione, fino al 7-5 6-1 firmato con un parziale di 12 giochi a 2, che ha permesso all’allieva di Fausto Scolari di risparmiare energie preziose in vista della semifinale. In serata a Martina Caregaro ed Elisabetta Cocciaretto si è aggiunta anche Martina Trevisan, che ha lasciato le briciole alla svizzera Conny Perrin, vincitrice del titolo nel 2014. Si annunciava un duello aperto, invece la campionessa del 2016 è partita a razzo volando addirittura sul 6-0 3-0, e in seguito ha difeso il vantaggio sino a chiudere 6-0 6-3, per guadagnarsi la terza semifinale a Bagnatica. La giocherà sabato contro una fra la tedesca Tamara Korpatsch, numero 2 del seeding, e la bulgara Elitsa Kostova, bloccate dalla pioggia sul punteggio di 5-4 per la prima nel set d’apertura. Le due torneranno in campo sabato alle 12.30. Dalle 15.30 invece le semifinali del singolare, seguite dalla finale del doppio, fra la coppia azzurra Caregaro/Di Sarra e quella brasiliana Alves/Ce. L’ingresso è sempre gratuito, ulteriori informazioni su www.itfbagnatica.it o alla pagina Facebook “Itf Bagnatica”.

TUTTI I RISULTATI DI GIORNATA

Singolare. Quarti di finale: Cocciaretto (Ita) b. Alves (Bra) 7-5 6-1, Caregaro (Ita) b. Hesse (Fra) 6-1 3-6 6-3, Trevisan (Ita) b. Perrin (Sui) 6-0 6-3. Da concludere: Korpatsch (Ger) vs Kostova (Bul) 5-4 sospesa.

Doppio. Semifinali: Alves/Ce (Bra) b. Dinu/Gamiz (Rou/Ven) 6-3 4-6 11/9, Caregaro/Di Sarra (Ita) b. Bandecchi/Marfutina (Sui/Rus) 6-4 7-5.

