Olivia Conticello vola in finale a Monte-Carlo: il sogno realizzato e l’incontro con Sinner

Olivia Conticello corre e non sembra avere intenzione di fermarsi. La classe 2012 italiana si è qualificata per la finale del Tennis Europe Junior Masters 2026 di Monte-Carlo. Si tratta dell’appuntamento conclusivo della stagione under 14, riservato ai migliori otto ragazzi e alle migliori otto ragazze della Race Tennis Europe, una sorta di ATP o WTA Finals di categoria.

Conticello (numero 3 del ranking europeo under 14) nella giornata di sabato 24 ottobre giocherà la finale per il titolo, dopo aver sconfitto nell’ordine ordine Lily Falkenberg (numero 11), Nicole Kurylova (numero 9) e l’attuale numero 2 europea, la romena Eva Maria Bulai col punteggio di 7-6 6-2. In finale, l’italiana sfiderà la tennista ucraina Mariia Kocherzhenko, che è l’attuale numero 4 del ranking europeo.

Prima della sfida decisiva contro Bulai, Conticello ha ricevuto anche un incoraggiamento speciale: ha incontrato Jannik Sinner. Una giornata speciale per la giovanissima tennista azzurra, che solo qualche settimana fa dichiarava in esclusiva a Spazio Tennis: “Riuscire ad arrivare a Monte-Carlo sarebbe una cosa strepitosa”. Olivia non solo è arrivata a Monte-Carlo, ma si è spinta fino all’ultimo atto. Chissà che la magia non possa continuare, magari proprio nel segno di Sinner e del continuo miglioramento cercato dalla classe 2012: “Cerco sempre di migliorarmi e in questo mi rivedo un po’ in lui“.

Un 2026 da incorniciare

La finale di Monte-Carlo rappresenta l’ennesimo traguardo di una stagione straordinaria per Conticello. Nel corso del 2026, la siciliana si è laureata campionessa del mondo a squadre con la Nazionale italiana under 14, campionessa europea di doppio e campionessa italiana sia in singolare sia in doppio. A settembre è arrivato anche il primo successo nel circuito ITF under 18, ottenuto al J100 di Palermo contro Caroline Hermanns, allora numero 159 del ranking mondiale junior e prima testa di serie del torneo. Risultati che raccontano una crescita rapidissima, ora culminata nella finale del Junior Masters.