Kukushkin dice stop: il kazako si ritira a fine stagione

Classe 1987, 16 titoli Challenger, 1 titolo ATP, best ranking alla posizione numero 39, due ottavi di finale Slam, una semifinale in doppio all’Australian Open. È questo il pamlarés di Mikhail Kukushkin nel momento in cui il kazako annuncia il suo ritiro dal tennis professionistico. “A volte arriva un momento in cui bisogna fermarsi, guardarsi indietro e dire grazie – scrive il tennista su Instagram -. Dopo tanti anni nel circuito professionistico ho deciso di terminare la mia carriera da giocatore”.

Il messaggio di addio

L’ultimo torneo sarà l’ATP 250 di Almaty 2026, previsto dal 19 al 25 ottobre in Kazakistan appunto. Il messaggio prosegue così: “Il tennis non è mai stato solo un lavoro o uno sport, è stato tutta la mia vita e fin dall’infanzia mi ha insegnato a sognare, lottare, gestire le sconfitte, apprezzare le vittorie e a non mollare mai”. Il kazako ringrazia famiglia, amici, allenatori, staff, tifosi, ma anche il tennis stesso: “Ogni momento di questo viaggio ha dato forma alla persona che sono oggi”.

“Quando scenderò in campo per l’ultimo match della mia carriera lo farò con la stessa passione, determinazione e amore per lo sport che avevo da bambino. Grazie di tutto tennis e grazie a ciascuno di voi per aver fatto parte di questo viaggio incredibile, ci vediamo ad ottobre” la chiosa finale con cui Kukushkin dà appuntamento al suo ultimo torneo prima del definitivo ritiro.