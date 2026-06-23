ATP 250 Eastbourne 2026: Arnaldi subito fuori, passa Hussey in due set

Si ferma al primo turno il cammino di Matteo Arnaldi nell’ATP 250 di Eastbourne. Il sanremese, numero 35 del mondo ma in tabellone dopo aver superato le qualificazioni, si arrende in due set al numero 293 ATP Giles Hussey. 6-4 6-2, in un’ora e 29 minuti di gioco, il punteggio in favore del 29enne britannico, che mette in fila la terza vittoria senza perdere set a Eastbourne dopo quelle su James Duckworth e Marco Trungelliti nelle qualificazioni. Al secondo turno Hussey – alla seconda vittoria in carriera nel circuito maggiore – se la vedrà con la testa di serie numero due Joao Fonseca. Non una grande versione di Arnaldi – reduce da due match combattuti nelle qualificazioni con Alastair Gray e Toby Samuel – che sarà testa di serie (n.32) a Wimbledon e arriverà ai Championships con sole tre partite giocate su erba.