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ATP 250 Lione 2026: programma, orari e ordine di gioco martedì 20 ottobre con Berrettini in campo

Tancredi Crepax
By Tancredi Crepax
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Matteo Berrettini al Roland Garros 2026
Matteo Berrettini - Foto Matthieu Mirville/DPPI/IPA Sport 2/ipa-agency.net

È il momento del Day 2 del tabellone principale dell’ATP 250 di Lione 2026 nella giornata di martedì 20 ottobre. Pronto a esordire Matteo Berrettini, che affronterà il qualificato francese Kyrian Jacquet: si tratta del primo match della sessione serale a partire dalle 19:00. In programma anche il ritorno in campo dopo i soliti problemi al polso di Corentin Moutet nel derby di casa contro Ugo Humbert.

Il programma di martedì 19

Court Central Auvergne-Rhone-Alpes
Non prima delle 12:00 – (3) Nys/Roger-Vasselin vs Reynolds/Watt
Non prima delle 14:00 – (7) Humbert vs Moutet
A seguire – Bonzi vs Norrie
Non prima delle 19:00 – Berrettini vs (Q) Jacquet
A seguire – Medjedovic vs (5) Nakashima

Court 1 All In
Non prima delle 12:00 – (Q) Herbert vs Baez
A seguire – (8) Fery vs (Q) Gojo
A seguire – Altmaier vs Droguet
A seguire – Van Assche vs (Q) Tabur

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