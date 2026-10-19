ATP 250 Lione 2026: programma, orari e ordine di gioco martedì 20 ottobre con Berrettini in campo

È il momento del Day 2 del tabellone principale dell’ATP 250 di Lione 2026 nella giornata di martedì 20 ottobre. Pronto a esordire Matteo Berrettini, che affronterà il qualificato francese Kyrian Jacquet: si tratta del primo match della sessione serale a partire dalle 19:00. In programma anche il ritorno in campo dopo i soliti problemi al polso di Corentin Moutet nel derby di casa contro Ugo Humbert.
Il programma di martedì 19
Court Central Auvergne-Rhone-Alpes
Non prima delle 12:00 – (3) Nys/Roger-Vasselin vs Reynolds/Watt
Non prima delle 14:00 – (7) Humbert vs Moutet
A seguire – Bonzi vs Norrie
Non prima delle 19:00 – Berrettini vs (Q) Jacquet
A seguire – Medjedovic vs (5) Nakashima
Court 1 All In
Non prima delle 12:00 – (Q) Herbert vs Baez
A seguire – (8) Fery vs (Q) Gojo
A seguire – Altmaier vs Droguet
A seguire – Van Assche vs (Q) Tabur