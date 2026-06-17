Challenger 75 Dublino 2026: dopo 347 giorni Dimitrov ritrova due vittorie consecutive

Da Wimbledon 2025 al Challenger 75 di Dublino 2026, da Corentin Moutet e Sebastian Ofner a Chris Rodesch e Conor Gannon, in mezzo un bruttissimo infortunio e 347 lunghissimi giorni: Grigor Dimitrov è tornato a centrare due vittorie consecutive. Scenario e caratura degli avversari non sono certamente paragonabili, ma il significato della vittoria sulla wild card irlandese Gannon (6-2 6-3, 1 ora e 10 minuti) va ben oltre quello sportivo e la speranza è che sia solo il primo piccolo passo per ritrovare la miglior versione di Dimitrov. Il bulgaro, infatti, dopo il terribile infortunio ai pettorali subìto negli ottavi di finale di Wimbledon 2025 contro Jannik Sinner ha faticato enormemente a tornare su buoni livelli. Nell’edizione 2026 sarà presente ai Championships grazie ad una wild card con l’obiettivo di ricostruire fiducia e classifica, dopo essere precipitato fuori dalla Top 150.