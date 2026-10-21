Chi è Gianluca Mager? Il nuovo volto presente nel box di Musetti a Lione

Una presenza che non è passata inosservata. Nel box di Lorenzo Musetti, durante il match d’esordio all’ATP 250 di Lione 2026 contro Matteo Arnaldi, è comparso un volto noto del tennis italiano: Gianluca Mager. L’ex numero 62 del ranking mondiale ha seguito da vicino la vittoria del carrarino, alimentando le indiscrezioni su un possibile ingresso nel team al fianco dello storico allenatore Simone Tartarini.

A legare i due azzurri non è soltanto la passione per la racchetta, ma anche un rapporto familiare. Mager è infatti sposato con Valentina Confalonieri, sorella di Veronica, compagna di Musetti. I due tennisti sono dunque cognati e si conoscono da diversi anni. Proprio grazie a Mager, inoltre, Veronica e Lorenzo hanno avuto modo di conoscersi, prima di intraprendere la loro relazione sentimentale.

Un nuovo ingresso nel team di Musetti?

La presenza del sanremese nel box del carrarino ha inevitabilmente acceso le curiosità su una possibile collaborazione tecnica. Mager, che per ora sta semplicemente sostituendo Tartarini nel torneo francese, potrebbe affiancare l’intero team del carrarino nel ruolo di secondo allenatore. La sua presenza è legata esclusivamente al torneo francese, in attesa di capire se il rapporto professionale proseguirà anche nei prossimi appuntamenti.