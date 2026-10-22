Cobolli rende omaggio a Wawrinka: “Sei una leggenda del nostro sport”

Dopo il successo per 6-2, 6-4 contro Stan Wawrinka, Flavio Cobolli si è lasciato andare a un sentito messaggio di stima nei confronti dello svizzero. Il tennista romano ha riconosciuto il valore di un campione che ha segnato la storia di questo sport, ammettendo di aver avvertito una tensione particolare nel condividere il campo con lui.

“Sono molto felice di questo, sei un grande campione, te l’ho detto davvero molte volte. È stato un piacere condividere il campo con te anche oggi. Ero un po’ più nervoso rispetto all’altra volta, perché mi fai venire i nervi: non sei un semplice giocatore, ma una leggenda del nostro sport“, ha dichiarato Cobolli.

Nel suo intervento, il tennista italiano ha poi voluto ringraziare Wawrinka per il contributo dato al tennis, augurandogli il meglio per la prossima fase della sua carriera. Il romano ha anche scherzato sulla possibilità che lo svizzero possa seguire l’esempio di Monfils, lasciando intendere di volerlo vedere ancora coinvolto nel mondo del tennis. “Grazie per quello che hai fatto per il nostro sport e ti auguro il meglio per la prossima tappa del tuo viaggio. Farò il tifo per te. Non so se farai la stessa cosa di Gaël (Monfils, ndr) con il financial, ma penso che tu debba rimanere nel tennis, perché te lo meriti“.