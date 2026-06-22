Djokovic infinito: 1000 settimane in Top 20

Un’altra pietra miliare per Novak Djokovic. Il serbo raggiunge questa settimana le 1000 settimane in carriera trascorse all’interno della Top 20 del ranking ATP, l’ennesimo primato statistico di un atleta che continua a stupire nonostante i 39 anni. Per lui sono solo un numero.

Mille settimane — quasi vent’anni — senza mai scivolare fuori dalle prime venti posizioni del circuito. Un numero che racconta meglio di qualsiasi altra statistica la straordinaria continuità di un giocatore che ha segnato un’epoca e più generazioni, rimanendo sempre e comunque ai vertici del tennis mondiale. Federer, Nadal e Murray si sono ritirati, ma Djokovic è ancora lì, a competere con i migliori, a fare numeri che nessuno aveva mai fatto prima.

Il tutto in una fase della carriera che, per chiunque altro, sarebbe già il capitolo finale. Invece il serbo continua ad aggiungere record su record, settimana dopo settimana. Mille ne ha passate in top 20 e anche questo rappresenta un traguardo che difficilmente sarà eguagliabile.