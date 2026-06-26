Humbert piega Draper e sfiderà Bergs in finale all’ATP 250 di Eastbourne 2026

Sarà Humbert vs Bergs la finale dell’ATP 250 di Eastbourne 2026, ultimo appuntamento di preparazione prima di Wimbledon. Il francese ha conquistato l’atto conclusivo superando il beniamino di casa Jack Draper con il punteggio di 7-5 6-3, al termine di una prova estremamente solida, mentre il belga ha dovuto faticare molto di più per piegare la sorpresa del torneo Toby Samuel, rimontato per 4-6 7-6(5) 6-2.
Humbert ha fatto valere la miglior condizione fisica rispetto a quella del suo avversario, al rientro alle competizioni dopo due mesi di assenza dal circuito, impedendo al britannico di accendere il pubblico. Una vittoria di prestigio per il francese, che conferma il suo ottimo feeling con l’erba proprio a pochi giorni dal via dei Championships 2026.
Più complicato il percorso di Bergs, costretto a rincorrere dopo aver ceduto il primo set al lucky loser britannico Toby Samuel. Il belga, però, ha saputo cambiare marcia, aggiudicandosi un combattuto tie-break del secondo parziale prima di dominare il set decisivo e conquistare così la finale.
Quello di Eastbourne sarà il secondo scontro diretto tra Humbert e Bergs. L’unico precedente, infatti, risale all’ATP 250 di Marsiglia del 2025, quando il francese si impose con un doppio 6-4.