Qualificazioni ATP 250 Eastbourne 2026, Arnaldi in main draw: battuto Samuel

Matteo Arnaldi supera il round decisivo delle qualificazioni all’ATP 250 di Eastbourne 2026. L’azzurro batte il britannico Toby Samuel in tre set con il punteggio di 3-6 6-4 6-4 in due ore e sette minuti e stacca il pass per il tabellone principale dell’ultimo torneo su erba prima di Wimbledon.

Una partita in cui Arnaldi ha dovuto fare i conti con qualche incertezza al servizio, che nel primo set ha pagato cara: Samuel ne ha approfittato, è rimasto solido in battuta e ha chiuso il parziale 6-3 con autorità. Nel secondo e nel terzo, però, l’azzurro ha trovato le proprie armi e la fiducia, ha alzato il livello nei momenti chiave e portato a casa la qualificazione con carattere.

Per Arnaldi l’inseguimento alla seconda vittoria in carriera in un tabellone principale del circuito maggiore su erba potrà proseguire a Eastbourne.