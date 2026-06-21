Qualificazioni Wimbledon 2026: i primi turni degli 11 azzurri in tabellone

Sorteggiato il tabellone delle qualificazioni per Wimbledon 2026. Sono 11 gli italiani ai nastri di partenza e in cerca dell’accesso nel main draw del terzo Slam dell’anno. Solamente un derby azzurro nel primo round, con Federico Cinà che sfiderà Gianluca Cadenasso. “Palli” andrà a caccia del suo secondo accesso in un torneo Major, dopo il Roland Garros 2026, nonché il primo ai Championships.
Andando poi in ordine di teste di serie, Francesco Maestrelli se la vedrà con Max Basing, mentre Andrea Pellegrino con Jay Clarke. Andrea Guerrieri scenderà in campo contro David Goffin, che tenterà il suo ultimo ingresso sul verde di Londra prima del ritiro e Raul Brancaccio sfiderà invece Arthur Gea in un match dall’alto coefficiente di difficoltà.
Per Lorenzo Giustino sorteggio con Gauthier Onclin, mentre Luca Nardi affronterà Rio Noguchi. Marco Cecchinato andrà in cerca del main draw debuttando contro Tomas Barrios Vera, con Stefano Travaglia che se la vedrà con Luka Mikrut e l’altro Stefano, Napolitano, che invece fronteggerà Billy Harris.