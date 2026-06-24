Qualificazioni Wimbledon 2026: si ferma anche Guerrieri, Jacquet passa in due

Anche Andrea Guerrieri si ferma al secondo turno nelle qualificazioni di Wimbledon 2026. L’azzurro è stato piegato in due set da Kyrian Jacquet, 7-6(9) 6-4, in quasi un’ora e quarantacinque minuti di gioco. Fatale il tie-break del primo set, che ha completamente spostato le sorti in favore del transalpino, bravo poi a sfruttare la confusione dell’italiano per chiudere il più rapidamente possibile nella seconda frazione.
Il francese cercherà ora l’accesso al main draw contro il kazako Timofey Skatov. Per Guerrieri rimane il rimpianto di un’occasione sprecata, ma anche la consapevolezza di aver dato tutto contro un avversario quasi 100 posizioni più in alto in classifica.