l tennista perfetto secondo Ivanisevic: Djokovic, Nadal, Federer e anche Sinner tra le scelte

Ognuno di noi ha almeno una volta costruito il proprio tennista perfetto, rubando una qualità a ogni giocatore. Djokovic, Federer e Nadal sono i più inflazionati, ma attenzione alle sorprese. Alla fine comandano i gusti e Goran Ivanisevic, ex numero 2 del mondo, vincitore di Wimbledon nel 2001 e storico coach di Nole, se lo immagina così. Servizio? Nick Kyrgios. Scelta ricercata, ma sul colpo secco inattaccabile. Djokovic per il rovescio, Nadal e il suo gancio mancino per il diritto. Spunta poi il nome di Roger Federer nel gioco al volo e quello di Andre Agassi parlando di risposta. Hanno ancora tanto da dimostrare, ma per Ivanisevic Alcaraz è il piè veloce scelto per la grande accelerazione, mentre Sinner primeggia per solidità mentale. Mica male, Goran.

Goran Ivanisevic creates his perfect tennis player:

Serve: 🇦🇺Kyrgios

Backhand: 🇷🇸Djokovic

Forehand: 🇪🇸Nadal

Volley: 🇨🇭Federer

Return: 🇺🇸Agassi

Speed: 🇪🇸Alcaraz

Mentality: 🇮🇹Sinner

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— Danny (@DjokovicFan_) June 25, 2026