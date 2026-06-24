Djokovic preoccupa a pochi giorni da Wimbledon: forfait all’Armani Tennis Classic

Cresce l’apprensione attorno alle condizioni di Novak Djokovic a pochi giorni dall’inizio di Wimbledon 2026. Il serbo ha infatti cancellato all’ultimo momento la sua partecipazione al Giorgio Armani Tennis Classic, esibizione in programma a Londra nella quale avrebbe dovuto affrontare Karen Khachanov. Al suo posto è stato annunciato Martin Damm Jr., senza che siano state fornite spiegazioni ufficiali sulle ragioni del forfait.

Una notizia che inevitabilmente fa discutere, soprattutto considerando il momento fisico vissuto dal sette volte campione dei Championships. Nel 2026 Djokovic ha giocato con il contagocce: dopo l’ottimo avvio di stagione agli Australian Open, dove ha battuto Jannik Sinner in semifinale e ha perso solo contro Carlos Alcaraz nell’ultimo atto, il suo corpo ha iniziato nuovamente a presentare il conto. Da quel momento il serbo ha disputato solamente Indian Wells, Roma e Roland Garros, senza però riuscire a ritrovare continuità.

A Parigi sembrava essersi aperta una grande opportunità, soprattutto dopo l’eliminazione prematura di Sinner e il forfait di Alcaraz, ma il cammino di Djokovic si è fermato al terzo turno contro Joao Fonseca nonostante un vantaggio di due set a zero.

Il ritiro dall’esibizione contro Khachanov rappresenta dunque un ulteriore punto interrogativo nell’avvicinamento a Wimbledon, torneo in cui Djokovic resta comunque uno dei principali candidati al titolo. A rassicurare parzialmente l’ambiente, però, ci ha pensato un video pubblicato dal giornalista Ben Rothenberg che mostra il serbo regolarmente in allenamento sui campi londinesi.

Per il momento, quindi, non ci sono indicazioni che facciano pensare a un problema fisico serio. Resta però un’incognita sempre più ricorrente nella fase finale della carriera di Djokovic: il suo livello tennistico è ancora da favorito assoluto, ma il vero avversario da battere sembra essere il suo stesso corpo.