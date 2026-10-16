WTA 1000 Wuhan 2026: Errani e Paolini volano in semifinale e avvicinano le WTA Finals

Sara Errani e Jasmine Paolini, in Cina, sono tornate a macinare le vittorie mancate nella fase centrale della stagione: la semifinale al WTA 1000 di Wuhan 2026 centrata grazie al successo contro Anna Danilina e Shuai Zhang per 6-3 6-2 fa seguito ai quarti di finale della settimana precedente al WTA 1000 di Pechino in un momento decisivo per la Race alle WTA Finals 2026 di Indian Wells.

Con questo risultato le azzurre si portano in zona qualificazione alla posizione numero nove, sufficiente in seguito all’infortunio di Aleksandra Krunic, numero tre della Race WTA in coppia proprio con Danilina.

Ritrovate

Il livello a cui hanno abituato Errani e Paolini nelle ultime due stagioni è tornato in Cina. A causa dei problemi fisici accusati da Jasmine a partire dall’ultimo Roland Garros, hanno dovuto aspettare diversi mesi prima di tornare in campo alle Final Eight di Billie Jean King Cupe e vincere contro Hanyu Guo e Xinyu Jiang nel match decisivo del primo tie contro la stessa Cina. Le azzurre sembrano essersi ritrovate in tempo per guadagnarsi la terza partecipazione di fila alle WTA Finals. Le avversarie in semifinale saranno Storm Hunter e la numero uno di specialità Katerina Siniakova.

La Race

Di seguito il riepilogo della Race WTA di doppio: come per il singolare, gli ultimi tornei validi per la qualificazione alle WTA Finals sono il 500 di Tokyo e al 250 di Guangzhou (26 ottobre – 1 novembre). Le prime cinque coppie sono già qualificate.

Siniakova/Townsend: 8370 Dabrowski/Stefani: 8025* Krunic/Danilina: 5638 (Stagione finita per Krunic) Guo/Mladenovic: 3781 Bucsa/Melichar-Martinez: 3426* Hsieh/Ostapenko: 3328 Schuurs/Perez: 3140 Zhang/Mertens: 3018 (già qualificate in quanto campionesse dell’Australian Open 2026) Errani/Paolini: 2416* Mihalikova/Nicholls: 2385 Aoyama/Liang: 2219 Eikeri/Gleason: 2180 Routliffe/Sutjiadi: 2165