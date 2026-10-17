WTA 250 Osaka: Grant fuori al primo turno delle qualificazioni. Aoi passa in due

Seconda eliminazione consecutiva al primo turno delle qualificazioni per Tyra Grant. Dopo la sconfitta rimediata a Wuhan contro Camila Osorio, la giovane azzurra non riesce a invertire la rotta nemmeno al WTA 250 di Osaka, dove a sbarrarle la strada è la padrona di casa Aoi Ito, vittoriosa con il punteggio di 6-3 6-4.
l’Italo americana cede in due parziali alla giapponese classe 2004, che conquista l’accesso al turno decisivo delle qualificazioni. Un’altra battuta d’arresto per l’azzurra, ancora alla ricerca della giusta continuità sul cemento asiatico. Appena una settimana fa, nelle qualificazioni del WTA 1000 di Wuhan, la classe 2008 aveva ceduto in una battaglia di oltre due ore alla colombiana Camila Osorio per 6-7(5) 6-2 6-4, dopo essere riuscita a conquistare il primo set. A Osaka, invece, non arriva nemmeno un parziale a riaccendere le speranze. Per Grant sarà ora fondamentale ritrovare fiducia e risultati per non mancare gli appuntamenti di una stagione comunque ricca di sorrisi.