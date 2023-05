Julian Ocleppo: “Non riuscivo più a tenere in mano una bottiglietta. Ora sono felice”

M. Mosciatti

Nato a Roma il 10 settembre 1995, più o meno il giorno successivo ha iniziato a dedicarsi al tennis e al calcio, le grandi passioni che ne hanno accompagnato l’adolescenza assieme alla scrittura. Non poteva che venirne fuori un giornalista sportivo. Un’Olimpiade a Tokyo per Sportface, un WTA Award a Tenerife con MEF Tennis Events, un'edizione dei Giochi del Mediterraneo a Orano per il CONI, un programma a Milano su Sportitalia, un’esperienza da inviato nella capitale di SuperTennis TV, un anno da responsabile del Lazio per Il Tennis Italiano, sei (and counting) da caporedattore di Ok Calciomercato e tante altre avventure che non leggerete nell’autobiografia che non scriverà mai.