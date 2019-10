Serie A2, dopo il ko a Mestre il Ct Ceriano cerca subito il rilancio

L’impresa non è arrivata. E d’altra parte d’impresa vera si sarebbe trattato perché sconfiggere la capolista Tc Mestre, che guida il girone 2 della Serie A2 femminile a punteggio pieno, era un’ipotesi remota. Così il Club Tennis Ceriano incassa in laguna il secondo ko consecutivo dopo quello rimediato in casa dal Tc Rungg: finisce 3-1 per Mestre, che si impone in tutte e tre le gare di singolare prima di lasciare alla coppia Moratelli/Stuani l’unico punto per la formazione brianzola. Senza Anne Schaefer, la squadra guidata da Silverio Basilico schiera le giovanissime Rachele Zingale e Gloria Stuani accanto ad Angelica Moratelli. Proprio la giocatrice trentina parte forte contro la 28enne croata Tereza Mrdeza (numero 282 della classifica Wta), che però vince in rimonta per 5-7 6-3 6-4. “Quello di Angelica – dice capitan Silverio Basilico – è stato un incontro molto combattuto e siamo stati avanti di un break all’inizio del terzo set, ma anche i match di Zingale e Stuani sono stati più equilibrati di quanto dica il risultato. Purtroppo eravamo davvero in emergenza per questa trasferta e difficilmente avremmo potuto fare di più. Adesso l’obiettivo è quello di vincere i prossimi due incontri contro lo Stampa Sporting e Sassuolo”. Impresa possibile, perché dal prossimo turno sarà di nuovo a disposizione la giocatrice tedesca.

La vittoria del Tc Cagliari sul campo di Sassuolo per 3-1, così come quella (netta) del Tennis Beinasco contro la formazione B dello Stampa Sporting nel derby piemontese, allontanano temporaneamente il Ct Ceriano dalla zona play-off relegandolo al quinto posto nel raggruppamento. Ma, come detto, quella di Mestre era una sconfitta tutto sommato preventivabile, il vero campionato per la formazione di Ceriano Laghetto comincia adesso. Tra pochi giorni si torna in campo per il turno casalingo di venerdì 1 novembre, in casa contro lo Stampa Sporting; due giorni più tardi si va in provincia di Modena per la trasferta contro Sassuolo. Un doppio confronto ravvicinato con le ultime in classifica, entrambe ancora ferme a zero punti. Insomma, nel giro di tre giorni potrebbe decidersi buona parte del cammino stagionale del Club Tennis Ceriano che, con un doppio successo apparentemente alla portata, tornerebbe prepotentemente in corsa per la zona play-off. Allo stesso tempo serve attenzione perché un passo falso in questa fase potrebbe rivelarsi fatale e compromettere la stagione costringendo le ragazze a disputare i play-out.

RISULTATI

Quarta giornata Girone 2

Tc Mestre b. Club Tennis Ceriano 3-1

Federica Trevisan (M) b. Rachele Zingale (C) 6-0 7-5, Tereza Mrdeza (M) b. Angelica Moratelli (C) 5-7 6-3 6-4, Julia Mayr (M) b. Gloria Stuani (C) 6-2 6-3, Moratelli/Stuani (C) b. Trevisan/Mayr (M) 7-5 6-3

CLASSIFICA, GIRONE 2

1. Tennis Club Mestre, 12 punti

2. Tennis Club Rungg, 7 punti

3. Tennis Club Cagliari, 7 punti

4. US Tennis Beinasco, 6 punti

5. Club Tennis Ceriano, 3 punti

6. Sporting Stampa “B”, 0 punti

7. Sc Sassuolo, 0 punti

