Un doppio epico fa volare Ceriano: è trionfo nel big match di A2 a Lumezzane

È un doppio epico, di quelli con match point annullati e rimonte al cardiopalma, a regalare al Club Tennis Ceriano una vittoria importantissima in trasferta a Lumezzane. E con i tre punti, arriva anche il primato in classifica, e in solitaria, nel girone 1 del campionato femminile di Serie A2 2021. Le brianzole hanno portato a casa il bottino pieno dopo un duello apertissimo, dall’esito sempre incerto. Ma sui velocissimi campi della provincia bresciana, le ragazze di capitan Silverio Basilico hanno portato a casa entrambi i due match più combattuti del giorno, condannando così le rivali al primo k.o. stagionale. A rendere ancora più speciale la festa per il successo in uno scontro al vertice, per il CTC, è stato come detto il doppio decisivo, nel quale Anna Turati e Maria Aurelia Scotti l’hanno spuntata al fotofinish di un super tie-break da ben 24 punti su Chiara Catini e Rubina De Ponti. Lì, il team brianzolo si è trovato ad affrontare, e ad annullare, tre match point prima di poter alzare le braccia al cielo e godersi il successo. Prima dell’epilogo dalle mille emozioni, il Club Tennis Ceriano era subito partito forte volando sul 2-0 grazie alle vittorie in singolare di Anna Turati (contro Chiara Catini) e di Camilla Scala. Quest’ultima ha battuto Anastasia Piangerelli in una sfida lunga quasi 2 ore e mezza nella quale l’abruzzese della Bal Lumezzane aveva saputo annullare un match-point nel secondo set e trascinare il duello al terzo prima di arrendersi per 7-5 6-7 6-4. A tenere vive le speranze delle bresciane, orfane della loro numero 1 Ylena In Albon, ci aveva pensato Rubina De Ponti contro Maria Aurelia Scotti.

“Non era per nulla facile oggi – ha commentato il capitano del team brianzolo Silverio Basilico – tutti i match, compreso quello dal punteggio apparentemente più ‘comodo’, sono stati duri e lottati. Le ragazze hanno fatto benissimo, anche perché su questi campi così rapidi non è facile adattarsi alla svelta”. E poi quel doppio, decisivo ed emozionante: “Nel secondo set eravamo sotto per 5-2, siamo andati al tie-break ma non siamo riusciti a chiuderla. E poi nel super tie-break Anna e Maria Aurelia sono uscite da una situazione complicatissima, in cui sono state anche sotto per 9-7 e per 10-9 prima di chiudere sul 13-11. Che dire, sono state bravissime”. La vittoria che ha sancito il punteggio finale sul 3-1, concretizzato il sorpasso in classifica proprio ai danni delle bresciane e portato il CTC in vetta al girone con 9 punti è arrivata in un’ora e 46 minuti. Da capolista, Ceriano si appresta ora ad affrontare nel prossimo turno (7 novembre) un’altra trasferta, questa volta in Piemonte contro il Tennis Beinasco (Torino), reduce dal successo esterno rimediato sabato 30 ottobre a Palermo per 3-1.

RISULTATI

Quarta giornata Girone 1

Club Tennis Ceriano b. Bal Lumezzane 3-1

Anna Turati (C) b. Chiara Catini (B) 6-4 6-2, Camilla Scala (C) b. Anastasia Piangerelli (B) 7-5 6-7 6-4, Rubina De Ponti (B) b. Maria Aurelia Scotti (C) 6-4 6-3, Turati/Scotti (C) b. Catini/De Ponti (B) 6-3 6-7 13/11.

CLASSIFICA GIRONE 1

1. Club Tennis Ceriano, 9 punti (9-3)

2. Circolo Tennis Bologna, 7 punti (9-3)

3. Bal Lumezzane, 6 punti (9-3)

4. Circolo Tennis Palermo, 6 punti (8-8)

5. Tennis Beinasco, 6 punti (7-9)

6. Centro Sportivo Plebiscito, 1 punto (4-12)

7. Circolo Tennis Bari, 0 punti (2-10)

