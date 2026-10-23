A che ora si gioca Cobolli-Musetti? Data e diretta tv semifinale ATP 250 Lione

Flavio Cobolli è pronto a scendere in campo nella semifinale del 250 di Lione contro il connazionale Lorenzo Musetti. Il numero 1 del seed, è stato protagonista di un’ottima prestazione contro Nakashima, mentre il carrarino ha trionfato contro il padrone di casa Luca Van Assche, dopo una battaglia all’ultimo sangue.

La semifinale del torneo francese sarà visibile sabato 24 non prima delle 16:00 in diretta su Sky Sport Tennis (canale 203). Per seguirla in streaming sarà possibile utilizzare Sky Go, NOW e Tennis TV.