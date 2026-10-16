Masters 1000 Shanghai 2026: dove vedere l’esibizione di Roger Federer in tv

Roger Federer disputerà una partita di esibizione in doppio a Shanghai. Il vincitore di 20 titoli Slam affiancherà Marat Safin, sfidando Dinara Safina e Li Na. L’esibizione prende il nome di “Roger & Friends – Celebrity Doubles Match” e si svolgerà nella giornata di venerdì 16 ottobre al termine della sessione serale del Masters 1000 di Shanghai 2026, dunque dopo la conclusione del match tra Daniil Medvedev e Tommy Paul. Sarà la seconda esibizione in pochi mesi per il campione elvetico, che prima dello US Open 2026 aveva disputato il “Roger Federer: An Icon Returns to New York”.

Dove vedere l’esibizione di Federer in tv

L’esibizione di Roger Federer a Shanghai non avrà copertura televisiva al di fuori della Cina, non sarà dunque possibile vederla in diretta.