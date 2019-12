A Gabriele Lorini il Memorial Caterina Polotti. Il Tc Lumezzane dà l’appuntamento al 2020

Alla vigilia del via non era tra i favoriti, celato dietro la classifica di 3.2 in un tabellone ricco di 3.1, ma si è capito subito che Gabriele Lorini aveva tutte le carte in regola per fare sua la terza edizione del Memorial Caterina Polotti. Un compito che il giovane del Tennis Forza e Costanza ha svolto come meglio non poteva, mettendo tutti in fila nel torneo di terza categoria del Tennis Club Lumezzane, l’ultimo di una stagione particolarmente fitta di eventi e novità per il circolo della bassa Valtrompia. A legittimare il titolo di Lorini, classe 2005, sono le due vittorie ottenute fra quarti e finale: prima ha fatto fuori la seconda testa di serie Matteo Sabbadini, spuntandola con un doppio 6-2, e dopo aver sconfitto anche il 3.3 Matteo Fola (con un netto 6-0 6-1), ha completato l’opera negando il titolo al favorito numero uno Giovanni Marescalchi. 7-6 6-4 il punteggio di una sfida combattuta e spettacolare, che ha visto Lorini chiudere il primo set per 7 punti a 4 nel tie-break e poi trovare l’allungo decisivo nel secondo, fino a farsi un bel regalo di Natale anticipato. 49, in totale, gli iscritti di un torneo che in soli tre anni di vita si è costruito una buona tradizione, ed è andato a chiudere il calendario 2019 degli eventi Fit in provincia di Brescia.

Insieme a un evento del circuito amatoriale Fit-Tpra vinto da Franco Mori, il Memorial Caterina Polotti ha messo fine all’ottima stagione del Tennis Club Lumezzane. Un’annata che ha segnato l’esordio del Bal Lumezzane nel Campionato femminile di Serie A1, ma non solo. “Anche se non è andata come speravamo – dice Alberto Paris, direttore tecnico del Tc Lumezzane nonché capitano della squadra –, le ragazze non hanno affatto sfigurato. Ma il passo falso non ci abbatte: siamo già al lavoro per provare a rinforzare la squadra in vista del 2020”. Tuttavia, la Serie A è solo il fiore all’occhiello di un club che si distingue per l’organizzazione di tanti eventi. Dal torneo di terza categoria al rodeo Open “Memorial Primo Perotti”, più tanti appuntamenti Fit-Tpra. “In rapporto alla struttura – continua Paris –, in termini di eventi organizzati il Tc Lumezzane fa davvero grandi cose. E ha anche una scuola tennis sviluppata a dovere, con una quarantina di bambini che si allenano e si divertono, sotto la guida dei maestri Elisa Belleri e Matteo Zanetti”. Sono loro le anime di una realtà che funziona, e saluta col sorriso un 2019 da ricordare, sotto tanti punti di vista.

RISULTATI

Singolare maschile – Quarti di finale: Marescalchi b. Gargiuli 6-1 6-3, Salvi b. Piovani 6-3 3-6 10/1, Fola b. Giustacchini 6-1 6-2, Lorini b. Sabbadini 6-2 6-2. Semifinali: Marescalchi b. Salvi 6-0 6-4, Lorini b. Fola 6-0 6-1. Finale: Gabriele Lorini b. Giovanni Marescalchi 7-6 6-4.

© riproduzione riservata