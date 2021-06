Il Club Tennis Ceriano non sbaglia, doppia promozione più vicina

Non poteva iniziare meglio la corsa promozione per il Club Tennis Ceriano, impegnato su due fronti con le formazioni maschile e femminile; entrambe molto più vicine al traguardo grazie al doppio successo ottenuto. Procediamo con ordine. La squadra femminile di Serie C ha superato per 3-1 in casa il Modus Tennis Club di Tarcento (Udine) nella partita di andata del turno di play-off valido per la promozione alla Serie B2 2022. Un successo maturato grazie alle vittorie in singolare di Maria Aurelia Scotti, Rachele Zingale e Serena Paris mentre il doppio è andato alla squadra friulana. Soddisfatto il capitano del CTC, Silverio Basilico: “Sono contento dell’ottima prestazione delle ragazze che ci permette di affrontare il ritorno con convinzione e fiducia”.

Partenza con il turbo anche per la squadra maschile di Serie B2 che si è imposta sul Country Club Cuneo in trasferta (5-1) mettendo una seria ipoteca sulla promozione finale. La formazione capitanata da Eugenio Ferrarini ha superato nettamente un’altra neo-promossa in una sfida ad alta quota e, nel match di ritorno in programma domenica 11 luglio al Centro Robur di Saronno, parte ovviamente con i favori del pronostico. Bastano due punti per ottenere la matematica certezza della storica promozione ma sono vietati cali di concentrazione per evitare brutte sorprese. Intanto il CTC si gode un doppio successo davvero prezioso.

