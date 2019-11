Lo Junior Tennis Milano si conferma tra le migliori ‘scuole’ lombarde

Come si può raccontare una stagione di tennis che sta giungendo al suo naturale epilogo se non con i numeri? Quelli dello Junior Tennis Milano nel 2019 sono particolarmente significativi sia nelle competizioni a squadre che in quelle agonistiche individuali. E partiamo proprio dai 40 tornei vinti dai giovani tennisti del club milanese nelle categorie che vanno dall’under 10 all’under 16 e che fanno il paio con le altrettante (40) semifinali raggiunte. Nelle competizioni a squadre spicca invece il titolo di vice-campioni regionali ottenuto dalle ragazze dell’under 14 e i play-off promozione raggiunti dalla squadra femminile nel campionato di Serie B. Un bilancio che, dalle parti di via Cavriana, è stato accolto con soddisfazione da tutti. In primis dal presidente Duccio Vitali, che ha commentato così: ““I risultati a squadre ottenuti quest’anno sono la dimostrazione di quanto il lavoro di programmazione stia dando i suoi frutti. Non mi riferisco solo alla squadra under 14 femminile o ai successi individuali raggiunti da Sofia Aloja e Ginevra Sassi nei campionati regionali di categoria, ma anche alle 40 semifinali raggiunte dai nostri atleti più giovani nei rodei o nelle tante competizioni in giro per la Lombardia. Le vittorie ci riempiono di gioia, ma anche riuscire a portare sempre più giovanissimi a disputare competizioni ufficiali ci dà grande soddisfazione – ha puntualizzato Vitali -. E lo spirito Junior è da sempre quello di seminare oggi per raccogliere domani”.

Bilancio più che positivo, dunque, ma parlare di exploit sarebbe ingeneroso visto che questi risultati certificano la continuità di un trend positivo iniziato ormai qualche anno. Numeri che non sono passati inosservati dal momento che la Federtennis ha premiato lo Junior Tennis come seconda migliore Standard School lombarda nella sua speciale classifica “Grand Prix” delle Scuole addestramento tennis relativa alla stagione 2017/18. Classifica che tiene conto di parametri come qualità delle strutture e dello staff tecnico, oltre che dei risultati degli allievi e delle loro convocazioni nelle varie rappresentative regionali e nazionali. Anche in questo caso si tratta di una conferma visto che la società di via Cavriana era salita sul podio anche nella passata edizione. Un riconoscimento alla qualità, ma anche alla filosofia di una realtà che da più di sessant’anni ha scelto di non seguire il modello del tipico circolo di città, trasformandosi in un polo con un progetto sportivo ed educativo interamente dedicato ai giovani. In due parole: spirito Junior.

