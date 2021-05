Quattro giornate da imbattute: le baby di Crema continuano a brillare

Pareggio, vittoria, pareggio, vittoria. Fanno sei punti in quattro giornate (la vittoria ne assegna due): un bottino per il quale alla vigilia del Campionato femminile di Serie C il Tennis Club Crema avrebbe messo la firma. Perché la competizione è in primis un modo per far fare esperienza alle giovani del vivaio, che però non hanno alcuna intenzione di limitarsi a giocare e imparare, e quindi continuano a stupire. Le baby da record, 42 anni in tre fra Giulia Finocchiaro (17), Federica Santaniello (13 e mezzo) e Bianca Bissolotti (11 e mezzo), hanno firmato un nuovo successo casalingo nella quarta giornata, vincendo una sfida particolarmente intensa contro le milanesi del Tennis Club Lombardo. Sulla terra battuta di via del Fante è finita 3-1 per le padrone di casa, a segno in rimonta sia con Federica Santaniello (2-6 6-3 6-1 a Sofia Aloja), sia con Giulia Finocchiaro (3-6 6-3 6-1 a Carlotta Orlandinotti), ma costrette a giocarsi il successo nel doppio dalla sconfitta di Bianca Bissolotti, battuta per 1-6 6-2 6-1 da Giulia Lualdi. Un compito che il duo Finocchiaro/Santaniello ha portato a termine con grande attenzione contro Orlandinotti/Aloja, vincendo al tie-break il primo set e poi dilagando nel secondo, fino al 7-6 6-0 che ha sancito il definitivo 3-1.

“Siamo davvero contentissimi del rendimento delle ragazze – racconta la capitana Daniela Russino – perché hanno vinto un incontro molto ostico, che ha richiesto due rimonte e grandi sforzi. Hanno lottato punto su punto quando è stato necessario, riuscendo a ribaltare due partite per nulla semplici e poi gestendo a dovere le fasi calde del doppio”. Grazie a un nuovo successo, il Tc Crema consolida la terza posizione del girone in solitaria, e fa un preziosissimo passo in avanti verso la salvezza diretta. Un risultato doppiamente importante visto che nelle prossime due giornate sono in programma i duelli più complicati dell’intera stagione, contro le prime due della classifica. Domenica 9 maggio le ragazze saranno in trasferta a Milano (Quanta Club), mentre – dopo lo stop del 16 maggio – il 23 giocheranno in casa della capolista Club Tennis Ceriano Laghetto. Domenica 30 il gran finale, in casa contro la Scuola Tennis Gigi di Nembro (Bg), su quei campi che sin qui si sono rivelati un autentico portafortuna.

RISULTATI – Serie C Girone 1, quarta giornata

Tennis Club Crema b. Tennis Club Lombardo 3-1

Federica Santaniello (C) b. Sofia Aloja (L) 2-6 6-3 6-1, Giulia Finocchiaro (C) b. Carlotta Orlandinotti (L) 3-6 6-3 6-1, Giulia Lualdi (L) b. Bianca Bissolotti (C) 1-6 6-2 6-1, Finocchiaro/Santaniello (C) b. Orlandinotti/Aloja (L) 7-6 6-0.

