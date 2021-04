Serie C, le ragazze di Ceriano regalano il bis e volano in testa

Buona anche la seconda per le ragazze del Club Tennis Ceriano nel campionato di Serie C 2021. Dopo il successo all’esordio in trasferta ad Abbiategrasso contro il Tc Boschetto per 4-0, la squadra capitanata da Silverio Basilico ha superato anche il Tc Lombardo (Milano) con identico punteggio nel primo match casalingo stagionale. Successi rotondi in singolare per Rachele Zingale, Maria Aurelia Scotti e Serena Paris, oltre che nel doppio finale disputato dalla coppia Dell’Orto/Scotti. Oltre alla seconda vittoria consecutiva che proietta la squadra brianzola in testa al girone 1, quello che fa ben sperare sono le proporzioni delle vittorie fin qui ottenute con zero match persi. Avere ottimi parziali, infatti, è molto più che un dettaglio in una stagione come questa nella quale il passaggio alla fase nazionale è riservato esclusivamente alla prima classificata di ogni girone.

Molto soddisfatto il capitano del Ct Ceriano Silverio Basilico, che sottolinea: “Un’ottima prestazione da parte di tutte le ragazze: sono state solide e concrete. Una prova che ci fa ben sperare in vista dei prossimi impegni”. Nel prossimo turno in programma, Ceriano sfiderà il Tennis Game nella trasferta di Bregnano, in provincia di Como. Le prossime avversarie del CTC sono reduci da due pareggi contro il Tc Crema e contro le bergamasche della Scuola Tennis Gigi.

© riproduzione riservata