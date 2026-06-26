Wimbledon 2026, i primi turni femminili da non perdere: Serena torna, Raducanu guida il sogno di casa

Il tabellone femminile di Wimbledon 2026 si apre con una serie di incroci di altissimo interesse già al primo turno. Tra ritorni eccellenti, debutti Slam e sfide dal sapore di seconda settimana anticipate, l’All England Club propone subito match capaci di indirizzare il torneo.

Serena Williams-Maya Joint: il ritorno della regina contro una stella del futuro

Gli occhi del mondo saranno inevitabilmente puntati su Serena Williams. A distanza di diversi anni dall’ultima apparizione nel circuito, l’ex numero uno del mondo torna a disputare un match ufficiale in singolare in uno Slam, scegliendo proprio Wimbledon, il torneo che l’ha consacrata tra le più grandi della storia.

Nelle scorse settimane Serena aveva già riassaporato il clima della competizione partecipando ai tornei del Queen’s e di Berlino nel doppio, rispettivamente al fianco di Mboko e Karolína Muchová. Ora, però, arriva il momento della prova più attesa: il ritorno in singolare sul palcoscenico più prestigioso.

Dall’altra parte della rete ci sarà Maya Joint, una delle giovani più interessanti del panorama internazionale. La classe 2006 aveva vissuto il momento più alto della sua giovane carriera proprio sull’erba, conquistando lo scorso anno il titolo di Eastbourne grazie al successo in finale su Alexandra Eala.

Il 2026, però, è stato finora più complicato. Joint è reduce da una serie di eliminazioni premature che ne hanno rallentato la crescita, ma affrontare Serena Williams sul palcoscenico di Wimbledon rappresenta un’occasione irripetibile per rilanciarsi.

Tyra Grant-Katie Boulter: debutto Slam da sogno per l’azzurra

Sarà invece una giornata storica per Tyra Grant. L’italiana ha conquistato il suo primo main draw Slam superando brillantemente le qualificazioni e battendo nell’ultimo turno Harmony Tan.

L’esordio la vedrà però contro la beniamina di casa Katie Boulter, in un match destinato con ogni probabilità a uno dei campi principali dell’All England Club.

Boulter potrà contare sull’esperienza e sul sostegno del pubblico britannico, ma Grant arriva senza alcuna intenzione di recitare il ruolo della comparsa: il percorso di qualificazione le ha dato fiducia e l’azzurra proverà subito a cercare un colpo pesante.

Badosa-Navarro: una sfida da seconda settimana… già al primo turno

Tra gli accoppiamenti più affascinanti del primo turno spicca quello tra Paula Badosa ed Emma Navarro, due giocatrici che si erano già affrontate nei quarti di finale degli US Open 2024.

Entrambe hanno vissuto fasi complicate dopo essere entrate nella top 10 mondiale. Navarro sembra però aver ritrovato continuità: il titolo di Strasburgo e la finale di Nottingham hanno confermato una crescita importante sull’erba e una condizione in risalita.

Più tortuoso il percorso di Badosa, ancora alla ricerca della piena continuità dopo problemi fisici che ne hanno frenato il rendimento. La spagnola sta provando a rimettere match e ritmo nelle gambe, con Wimbledon come banco di prova fondamentale. Un incrocio di questo livello al primo turno priva inevitabilmente il torneo di una possibile protagonista già nelle battute iniziali.

Swiatek-Townsend: la campionessa in carica subito sotto pressione

Un altro esordio delicato riguarda Iga Swiatek, chiamata a difendere il titolo conquistato l’anno precedente con la storica finale vinta 6-0 6-0 contro Amanda Anisimova. La polacca arriva però con qualche incertezza di troppo, ancora alla ricerca del primo titolo stagionale e con un avvicinamento sull’erba non semplice, culminato con la sconfitta al primo turno a Bad Homburg contro Emma Navarro.

Il debutto la mette di fronte a Taylor Townsend, giocatrice dal tennis atipico e molto efficace sull’erba grazie a variazioni, mano morbida e frequenti discese a rete. L’americana, protagonista soprattutto in doppio negli ultimi mesi, può diventare un’insidia concreta in un contesto prestigioso come Wimbledon. Swiatek parte favorita, ma l’incrocio è tutt’altro che banale per una campionessa in cerca di certezze.

Emma Raducanu: il sogno di casa tra pressione e potenziale

Chiude il quadro Emma Raducanu, tra le principali speranze del pubblico britannico. La tennista di casa arriva sull’erba londinese dopo la finale al Queen’s, persa contro Donna Vekić, ma con segnali incoraggianti sul piano del gioco e della condizione.

Il primo turno la vedrà opposta alla croata Antonia Ružić, avversaria già capace di metterla in difficoltà in passato, con un precedente a Dubai che pesa nell’analisi del match. Si tratta di un debutto tutt’altro che semplice per Raducanu, chiamata subito a un test di attenzione e solidità.

In caso di vittoria, il tabellone le riserverebbe un possibile incrocio con Jelena Ostapenko o Harriet Dart, con sullo sfondo uno scenario ancora più suggestivo: un eventuale terzo turno contro la numero uno del mondo Aryna Sabalenka.

Per Raducanu si tratta di un percorso da outsider, in cui il talento resta evidente ma spesso frenato dagli infortuni che ne hanno interrotto la continuità. Proprio Wimbledon, però, resta il contesto in cui può accendersi quando meno ci si aspetta, spinta dal pubblico di casa e da un tabellone che, almeno sulla carta, può regalarle spazio per sorprendere.