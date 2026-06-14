WTA 500 Queen’s 2026: Raducanu ko in finale, titolo a Vekic

Donna Vekic si prende il WTA 500 del Queen’s 2026. La tennista, entrata in tabellone grazie a una wild card, doma in finale la padrona di casa Emma Raducanu in due set. 6-0 7-6(6) il punteggio in favore di Vekic, che si trovava qualche mese fa fuori dalla top 100 ed era stata eliminata dalle qualificazioni da Anna Blinkova per poi entrare in tabellone dopo il forfait di Marta Kostyuk. Poi l’ingresso in main draw e i successi su Stojsavljevic, Bouzkova, Pliskova, Boulter e Raducanu per un titolo che la proietta in 32esima posizione della classifica WTA.