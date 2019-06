Atp Antalya 2019: splendido Sonego, è in semfinale

Applausi a scena aperta per Lorenzo Sonego. All’ATP 250 di Antalya 2019 il tennista piemontese batte Adrian Mannarino e vola in semifinale per la prima volta in carriera. Grazie alla vittoria in tre set, per altro giunta in rimonta con i parziali di 3-6 7-6(3) 6-3, l’azzurro accede al penultimo atto del torneo turco dove affronterà il vincitore della sfida tra Tomic e Carreno-Busta.

