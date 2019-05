Atp Ginevra 2019: lunedì amaro per gli azzurri, out Sonego e Seppi

Giornata negativa per i giocatori italiani impegnati nell’Atp 250 di Ginevra. Il primo a salutare il torneo svizzero è stato Andreas Seppi, sconfitto dal boliviano Hugo Dellien con il punteggio di 6-1 3-6 6-4. L’altoatesino le ha provate davvero tutte per portare a termine l’ennesima rimonta della sua carriera ma non ha potuto nulla contro un Dellien apparso decisamente in forma nelle ultime settimane.

CLICCA QUI PER LA CRONACA COMPLETA DEL MATCH TRA SEPPI E DELLIEN

Niente da fare anche per Lorenzo Sonego. Il torinese, complice anche una lunga interruzione per pioggia, è stato sconfitto in due set dal moldavo Radu Albot, bravo ad annullare due set point nel primo parziale e ad imporsi con lo score di 7-6(6) 7-6(3)

© riproduzione riservata