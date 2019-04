Challenger Alicante 2019: Sinner si ferma a sedici, vince Alcaraz Garfia

Dopo sedici successi consecutivi si interrompe la striscia positiva di Jannik Sinner. Il giovanissimo azzurro è stato in sconfitto in tre set (6-2 3-6 6-3) da Carlos Alcaraz Garfia (per chi volesse saperne di più https://bit.ly/2COLTYs) , baby prodigio del tennis spagnolo.

Un’ora e cinquanta minuti di vera battaglia, in cui i due teenager hanno messo in mostra tutte le loro doti, regalando a tratti spettacolo puro sotto ogni punto di vista. Il quindicenne di Murcia parte subito forte, strappa tre volte la battuta all’azzurro e chiude il primo set in mezz’ora. Nel secondo parziale ecco l’immediata reazione di Sinner, che prese le misure all’avversario inizia a giocare il suo tennis solido ed aggressivo. Il terzo e decisivo set si trasforma presto in una battaglia di nervi, oltre che di colpi. Lo spagnolo mantiene una incredibile profondità di palla, difendendosi bene e contrattaccando al momento opportuno. L’intensità dell’altoatesino cala alla distanza, dopo oltre un mese giocato a ritmi sovrumani, consentendo al talentino iberico di mettere a segno l’allungo decisivo.

Una cosa è certa. Sentiremo a lungo parlare di entrambi.

© riproduzione riservata