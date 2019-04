Challenger Barletta 2019, l’ordine di gioco di martedì 9 aprile

In attesa della fine di questa prima, intensa giornata d’esordio, gli organizzatori del torneo Open Città della Disfida hanno appena reso noto il programma di gioco di domani, martedì 9 aprile. In campo diversi giocatori italiani, esordio per Andrea Pellegrino e Stefano Napolitano.

LaPulita & Service (Campo Centrale)

Johannes Haerteis (GER) vs Andrea Pellegrino (ITA) [10:00 am]

Stefano Napolitano (ITA) vs Lurynas Grigelis (LTU) [Not Before 1:30 pm]

Denys Molchanov (UKR)/Igor Zelenay (SVK) vs Filippo Baldi (ITA)/Andrea Pellgrino (ITA) [Not Before 2:30 pm]

Jannik Sinner (ITA) vs Andrea Arnaboldi (ITA)

Viktor Galovic (CRO) vs Julian Ocleppo (ITA) [Not Before 6:30 pm]

I Bilanciai (Campo Numero 1)

Sumit Nagal (IND) vs Peter Heller (GER) [10:00 am]

Daniel Masur (GER) vs Filip Horansky (SVK)

Matteo Arnaldi (ITA) vs Lorenzo Musetti (ITA)

Marco Bortolotti (ITA) or Javier Barranco (ESP) vs Oscar Otte (GER) [Not Before 2:30]

Giorgio Portaluri (ITA)/Giuseppe Tresca (ITA) vs Lorenzo Musetti (ITA)/Giulio Zeppieri (ITA)

Altitud (Campo Numero 2)

Andrea Collarini (ARG) vs Enzo Couacaud (FRA) [10:00 am]

Nino Serdarusic (CRO) vs Mohamed Safwat (EGY)

Nikola Milojevic (SRB) vs Karim-Mohamed Maamoun (EGY)

