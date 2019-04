Challenger Francavilla 2019: ecco le wild card del tabellone principale

Mancano ormai pochi giorni all’inizio degli Internazionali di Tennis D’Abruzzo | Gold Bet Tennis Cup 2019, primo torneo ATP Challenger 80 della stagione targato MEF Tennis Events. Tanti i campioni e i giovani talenti in rampa di lancio pronti a darsi battaglia sui campi del Circolo Tennis Francavilla al Mare Sporting Club. Quattro delle wild card per il tabellone principale del torneo sono state assegnate a Lorenzo Musetti, appena qualche mese fa campione degli Australian Open Junior, Giulio Zeppieri, Julian Ocleppo (reduce dal successo ai danni di Mischa Zverev nel turno d’esordio di qualificazioni del Masters 1000 di Montecarlo) e Jacopo Berrettini.

L’ultima wild card in palio, in virtù del successo nella prima tappa della Race to MEF Challenger 2019 (il nuovo circuito che mette in palio un posto nei tornei ATP Challenger 80 per i giocatori italiani e stranieri di seconda categoria), è andata a Gianluca Di Nicola, bravo ad imporsi in finale per 6-4 6-1 ai danni di Giorgio Ricca.

